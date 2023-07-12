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Россияне сбросили авиабомбу на село в Харьковской области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1855
Время на прочтение
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Россияне сбросили авиабомбу на село в Харьковской области

Российские оккупационные войска сбросили управляемую авиабомбу на село в Харьковской области. / Фото: Associated Press

Ранен местный житель.

Российские оккупационные войска сбросили управляемую авиабомбу на село Кучеривка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате удара в населенном пункте повреждены четыре частных дома. Ранен 74-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки россияне из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского и Купянского районов области. В частности, в селе Вишневое Изюмского района из-за вражеских обстрелов горели складские помещения семян подсолнечника.

Как сообщалось, российские оккупанты усилили атаки авиабомбами и "Ланцетами" на юге Украины. Кроме того, войска РФ возвращаются на свои позиции, откуда вода отступила после подрыва Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
1855
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