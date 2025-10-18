Россияне сбросили авиабомбы на детский сад: каковы последствия удара по Запорожской области

Последствия удара по Родовскому району Запорожской области / © Запорожская ОВА

Российские оккупационные войска атаковали Пологовский район Запорожской области , нанеся по меньшей мере четыре удара управляемыми авиабомбами (КАБ). В результате атаки ранений получили двое мирных жителей, а также была разрушена гражданская и социальная инфраструктура, в том числе детский сад.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Российские авиабомбы ударили по населенному пункту Долинка . Удары были ориентированы на гражданские объекты, что привело к значимым разрушениям.

"Два человека ранены, разрушены частные дома, административное помещение и здание детского сада", - сообщил Иван Федоров.

В результате российских ударов контузию получили два человека. Медицинские работники оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь прямо на месте происшествия.

В настоящее время идет обследование территории Пологовской общины. Цель обследования – выявить все последствия вражеского нападения. По словам руководителя области, масштабы разрушений могут быть значительными.

«Российские авиабомбы ударили по Долинке минимум четыре раза», — отметил Федоров.

Обстрел гражданской инфраструктуры, в том числе детских учреждений, является частью тактики русских войск на прифронтовых территориях.

Напомним, этой ночью российские войска атаковали Запорожье дронами-камикадзе типа «Шахед». Один из них попал в трехэтажное здание одного из учебных заведений . В результате удара произошел пожар