Россияне сбросили авиабомбы на Казачью Лопань на Харьковщине

Информации о потерпевших нет.

Российские оккупанты ударили авиабомбами по поселку Казачья Лопань, что на пограничье в Харьковской области. Информации о пострадавших местных жителях нет.

Об этом сообщил руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

"Около 9 часов утра российские террористы нанесли два удара контролируемыми авиабомбами по Казачьей Лопани", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждены несколько частных домов, объекты гражданской инфраструктуры, а также линии электропередачи.

Как сообщалось, россияне стирают Сумщину с лица земли. Украинское приграничье в этом регионе находится под постоянным огнем оккупантов — сотни "прилетов" и бомб.

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