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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне сбросили авиабомбы на Сумы: какие последствия (фото)

Суммы оказались под очередным авиаударом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Сумы.

Сумы. / © Associated Press

Поздно вечером 21 июля российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Ранения получили три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, всего за медицинской помощью обратились 12 человек. Из-за российской атаки повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.

Суммы под авиаударом: есть пострадавшие.

Суммы под авиаударом: есть пострадавшие.

Суммы под авиаударом: есть пострадавшие.

Суммы под авиаударом: есть пострадавшие.

Напомним, вчера поздно вечером россияне ударили по жилому району Сум. Повреждены многоэтажки и нежилые помещения.

Кроме того, этой ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на стоянке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.

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Дата публикации
Количество просмотров
3125
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