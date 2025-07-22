Россияне сбросили авиабомбы на Сумы: какие последствия (фото)

Сумы. / © Associated Press

Реклама

Поздно вечером 21 июля российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Ранения получили три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию", - говорится в сообщении.

Реклама

По информации спасателей, всего за медицинской помощью обратились 12 человек. Из-за российской атаки повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.

Суммы под авиаударом: есть пострадавшие.

Суммы под авиаударом: есть пострадавшие.

Напомним, вчера поздно вечером россияне ударили по жилому району Сум. Повреждены многоэтажки и нежилые помещения.

Кроме того, этой ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на стоянке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.

Дата публикации 16:01, 21.07.25 Количество просмотров 36 Дроны и ракеты над Украиной! Все, что известно о последствиях ночной атаки во всех регионах