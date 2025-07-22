- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3125
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне сбросили авиабомбы на Сумы: какие последствия (фото)
Суммы оказались под очередным авиаударом.
Поздно вечером 21 июля российские военные ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Ранения получили три человека, среди них ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, всего за медицинской помощью обратились 12 человек. Из-за российской атаки повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.
Напомним, вчера поздно вечером россияне ударили по жилому району Сум. Повреждены многоэтажки и нежилые помещения.
Кроме того, этой ночью россияне атаковали Одессу ударными дронами. В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на стоянке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.