Россияне сбросили авиабомбы на жилые дома в Запорожской области: есть жертвы (фото)

Бомбы попали в три двухэтажных дома.

В четверг, 29 февраля, российская оккупационная армия нанесла авиаудару оккупантов по одному из сел Запорожского района. Россияне выпустили КАБ. Есть жертвы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Армия РФ попала управляемыми авиабомбами по трем двухэтажным жилым домам. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные жилые дома, фасады и окна. В результате атаки погиб один человек. Кроме того, шесть человек пострадали.

"Прибывшие на место происшествия спасатели провели оперативные мероприятия по поиску вероятных пострадавших и ликвидировали пожар, который возник в одной из квартир в результате вражеского авиаудара. Общая площадь охваченная огнем составила 20 кв.м", — говорится в сообщении.

Последствия авиаудара окупантов по одному из сел Запорожского района. / Фото: ГСЧС в Запорожской области

29 февраля враг нанес авиаудару по одному из сел Запорожского района. Фото: Иван Федоров.

Как сообщалось, на днях Россия нанесла авиационный удар по вокзалу в селе Большой Бурлук, что в Купянском районе Харьковской области. Погибли два человека, среди них — 6-летняя девочка.

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