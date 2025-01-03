Россияне сбросили бомбу на частный сектор Славянска: среди раненых есть маленький ребенок

Из-за попадания КАБа разрушены или повреждены по меньшей мере 14 жилых домов.

В результате российского обстрела Славянска на Донетчине в пятницу, 3 января, четыре человека получили ранения. Среди пострадавших – двухлетний ребенок.

Об этом сообщили в МВД.

"У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, травматическую ампутацию, переломы, ушибы. Всем предоставляется необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Четыре человека получили ранения в результате обстрела 3 января

По данным правоохранителей, россияне сбросили на жилой район города авиабомбу с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Модуль УМПК – это российский аэродинамический комплект, который присоединяется к авиабомбам свободного падения и превращает их в управляемые авиабомбы (КАБ).

Среди раненых в Славянске — двухлетний ребенок

В МВД добавили, что в результате обстрела разрушены или повреждены по меньшей мере 14 частных домов. На месте работают необходимые службы, ликвидация последствий обстрелов продолжается.

В Славянске в результате обстрела повреждено по меньшей мере 14 частных домов / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, в этот же день враг обстрелял маршрутный автобус в пригороде Херсона. Глава МВА показал фото последствий обстрела.

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