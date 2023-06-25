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Россияне сбросили бомбу на Нью-Йорк: упала, но не разорвалась

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Россияне сбросили бомбу на Нью-Йорк: упала, но не разорвалась

В поселок Нью-Йорк оккупанты сбросили авиабомбу, которая не взорвалась после падения / Фото: скриншот с видео

Специалисты ГСЧС обезвредили авиационную бомбу, которую враг сбросил на поселок Нью-Йорк Донецкой области.

Российские оккупанты сбросили на поселок Нью-Йорк Донецкой области авиационную бомбу ФАБ-500, которая после падения не взорвалась. Взрывоопасный предмет представлял угрозу жителям жилого квартала.

Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.

На место происшествия прибыли группа разминирования, которая, исследовав боеприпас, обнаружила на нем незначительные повреждения. Чтобы ликвидировать угрозу взрыва, из авиабомбы был изъят взрывник и уничтожен на месте.

Основной заряд был вывезен за пределы населенного пункта, где его уничтожили путем целенаправленного взрыва.

Напомним, на Марьинском направлении в Донецкой области российские оккупационные войска применили против ВСУ химический боеприпас. Однако при этом оккупанты не учли направления дувшего в их же сторону ветра.

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Дата публикации
Просмотры
1111
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