Россияне сбросили четыре авиабомба на Селидово: какие последствия

Один человек погиб.

Армия Российской Федерации ударила четырьмя управляемыми авиабомбами по городу Селидово в Донецкие области. Погиб один человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что оккупанты сбросили на город КАБами "УМПБ Д-30 СМ". В результате атаки повреждены 12 частных домов, сельхозпредприятие и магазин.

В общей сложности, информируют в полиции, за минувшие сутки враг нанес по Донецкой области 2160 ударов. Оккупанты применили авиацию, зенитные ракетные комплексы, артиллерию. Погибли четверо жителей региона.

Кроме Селидового, в результате авиаудара по Очеретину погибло гражданское лицо. В населенном пункте поврежден частный дом. В Красногоровке русские войска по артиллерии убили двух мирных жителей.

Как сообщалось, россияне выпустили четыре ракеты по Селидову в ночь на четверг, 18 апреля. Погибла женщина.

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