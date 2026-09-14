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Россияне сбросили КАБ: пострадал младенец, горели дома и автомобили
Оккупанты атаковали Изюм — среди пострадавших есть 2-месячный ребенок.
Российские войска нанесли авиаудар по городу Изюму Харьковской области. В результате атаки повреждений получил частный сектор.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«56-летний мужчина, 34-летняя женщина и 2-месячный ребенок пострадали в г. Изюм в результате вражеского удара КАБ. Разрушены 4 частных домовладения, повреждены 5 частных домов и повреждены легковые автомобили», — отметил он.
Сейчас все профильные службы работают на местах попадания.
Напомним, российские войска атаковали Одесщину, применив управляемые авиационные бомбы и реактивные беспилотные летательные аппараты. В результате вражеских ударов по Одессе и области пострадали 24 человека, среди них двое детей.