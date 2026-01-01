Россияне сбросили КАБ на Харьков: есть пострадавшие

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

Сегодня, 1 января, в некоторых районах Харькова были слышны взрывы.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, враг нанес удар КАБом по пригороду. На данный момент известно об одном пострадавшем. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Одесчины, что привело к пожару и перебоям с электроснабжением в городе.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 1 января 2026 года российские войска атаковали Украину 205 беспилотниками разного типа, около 130 из них — ударные БпЛА «Shahed».