ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
332
Время на прочтение
1 мин

Россияне сбросили КАБ на Харьков: есть пострадавшие

В Харькове раздался взрыв — оккупанты нанесли удар КАБом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ терроризирует украинцев

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

Сегодня, 1 января, в некоторых районах Харькова были слышны взрывы.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, враг нанес удар КАБом по пригороду. На данный момент известно об одном пострадавшем. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили беспилотниками по энергетической инфраструктуре Одесчины, что привело к пожару и перебоям с электроснабжением в городе.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 1 января 2026 года российские войска атаковали Украину 205 беспилотниками разного типа, около 130 из них — ударные БпЛА «Shahed».

Дата публикации
Количество просмотров
332
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie