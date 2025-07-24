Россияне сбросили КАБы на Харьков: Зеленский заявил о десятках пострадавших

Удар по Харькову 24 июля.

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Утром 24 июля Россия ударила двумя авиационными бомбами по Харькову – "просто по городу, по людям". Один удар произошел у жилого дома, второй – по гражданскому предприятию. Там возник пожар.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, известно о десятках пострадавших, среди них и дети. Спасатели, медики и правоохранители. сейчас оказывают помощь пострадавшим.

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"Совершенно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России – продолжать агрессию, убийства. Именно поэтому нам нужна поддержка в защите – сильная ПВО, расширение производства оружия. Все это поможет защитить жизнь. Рассчитываем на взаимодействие с партнерами и благодарны всем, кто уже.

Напомним, во время воздушной тревоги Россия ударила по центру Харькова двумя КАБами. Под прицел попал Шевченковский район. Одна из авиабомб попала рядом с многоэтажным домом, где вспыхнули около 15 автомобилей.

Спасатели сообщили, что по меньшей мере 21 человек пострадал, среди них – 10-летняя девочка.

Дата публикации 14:21, 23.07.25 Количество просмотров 183 Сумы сейчас: вода по графику, света нет! Ситуация в городе сейчас!