Россияне сбросили КАБы на Запорожскую область: какие последствия

Утром 11 февраля российские военные атаковали КАБами село Омельник в Пологовском районе Запорожской области. Три человека ранены в результате обстрела.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Утром враг ударил КАБами по селу Омельник. Взрывной волной и обломками частично разрушены и повреждены частные дома и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

Ранены три человека: женщина и двое мужчин. По словам Федорова, пострадавшие оказывают медицинскую помощь.

Напомним, на рассвете 11 февраля российская армия атаковала ракетами Украину. Вражеские самолеты Ту-95МС совершили пусковой маневр.

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