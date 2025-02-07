Россияне сбросили на Сумщину КАБы: есть погибшие и люди под завалами

Вражеский самолет осуществил пуск трех КАБов по Миропольской громаде в Сумской области.

О последствиях сообщили в ОВА Сумской области.

"В результате обстрелов повреждены два частных дома, разрушен многоквартирный жилой дом. В результате атаки россиян разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом", — говорится в сообщении.

По последним данным, два человека погибли. Тела обнаружены при разборе завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Скорее всего, под завалами еще могут находиться люди", — добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 7 февраля украинские военные уничтожили в небе над Украиной 81 российский дрон, еще 31 — не достиг целей (они локационно потеряны). Россия запустила по Украине 112 беспилотников.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Из-за российской атаки пострадали Сумщина, Киевщина и Хмельнитчина.

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