Россияне сбросили на Запорожье два КАБа: что известно о последствиях

Вечером в субботу, 19 октября, во время объявленной воздушной тревоги российская оккупационная армия нанесла 2 удара управляемыми авиабомбами по городу Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывной волной и обломками бомб в городе были повреждены здания.

Также читайте Россия накапливает ракеты на аэродромах: когда возможна новая атака

Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий авиаудара.

В результате бомбардировки города россиянами пострадали четверо людей, среди них - три женщины и один мужчина.

"Всем оказывается неотложная помощь медиков", - сообщил Иван Федоров.

Напомним, на прошлой неделе, в ночь на субботу, 12 октября, российские захватчики также ударили по Запорожью КАБами. Тогда враг попал по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.

Читайте также: