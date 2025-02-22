Россияне сбросили семь бомб на Константиновку: есть погибшие и раненые (фото)

В результате ударов погибли двое мужчин и пострадали три женщины.

Утром 22 февраля российские войска сбросили на Константиновку семь авиабомб "ФАБ-250". Многоквартирный дом получил серьезные повреждения: разрушены квартиры с 1 по 5 этажи, также пострадали частные дома.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В результате ударов погибли двое мужчин 62 и 72 лет. Ранены три женщины 56, 61 и 71 лет. Самую старшую из них в тяжелом состоянии доставили в больницу. Среди пострадавших есть переселенцы из Бахмута.

"По предварительным данным, разрушения получили 66 гражданских объектов: 10 многоквартирных и 21 частный дома, промышленные объекты, магазин, автостоянки, 16 гаражей, 9 автомобилей, 2 ЛЭП и 2 газопровода", — говорится в сообщении.

Последствия атаки на Константиновку 22 февраля / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки на Константиновку 22 февраля / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки на Константиновку 22 февраля / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки на Константиновку 22 февраля / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки на Константиновку 22 февраля / Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки на Константиновку 22 февраля / Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, российские войска ударили по предприятию в Кировоградской области.

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