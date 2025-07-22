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Россияне сбросили УАБ на дом в Краматорске: погиб ребенок (фото)
Российская управляемая авиабомба поразила Краматорск, унеся жизнь ребенка.
Российские войска в ночь на 22 июля попали управляемой авиабомбой по жилому дому в Краматорске Донецкой области. В результате удара погиб ребенок.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
Во время ночной атаки на Краматорск российский УАБ попал в многоквартирный жилой дом, возник пожар.
На утро известно об одном погибшем — это мальчик 2015 года рождения.
Еще пять человек пострадали, медики оказывают им квалифицированную помощь.
Напомним, в ночь на 22 июля российская армия атаковала Одессу и Сумы.
В Одессе из-за ударов дронами повреждена многоэтажка и магазины, горели автомобили. Пострадал один человек.
А в Сумах россияне сбросили авиабомбы и повредили пять многоквартирных домов, 18 авто, торговый центр. Три человека получили ранения, среди них оказался и ребенок.