Россияне сбросили управляемую бомбу на село на Черниговщине: подробности

Был один авиаудар.

Российская армия сбросила управляемую авиабомбу на пограничную деревню Черниговской области. Оккупанты ударили по населенному пункту Архиповка.

Об этом сообщили в ОК "Север".

"Российская авиация в очередной раз нанесла удар по приграничье Черниговской области", — говорится в сообщении.

Свой авиаудар оккупанты РФ совершили около 21:35 11 мая. Отмечается, что, вероятно, россияне сбросили управляемую авиабомбу ФАБ-500 с самолета типа Су-35.

В результате удара российской армии ранения получили две местные жительницы. Также произошло возгорание трех частных домов. Они уничтожены огнем.

Напомним, в Белгородской области упала еще одна бомба ФАБ-500, которой летели бомбить Украину. В селе Головчино, что в 10 километрах от украинской границы, нашли третью авиабомбу.

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