Россияне сбросили управляемые авиабомбы на Харьковщину: есть погибшие и раненые

Кроме того, оккупанты обстреляли регион из танка и минометов.

Российская армия ударила управляемыми авиабомбами по поселку Кившаровка Купянского района Харьковщины. В результате вражеской атаки погибли и травмированы.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, два человека погибли: 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения три пожилых женщины и 3-летний мальчик. Также поврежден жилой дом.

В результате танковых обстрелов поселка Двуречная Купянского района ранения получили мужчина и женщина, которым 70 и 73 лет.

Кроме того, в 4.30 субботы, 3 июня, российские войска из минометов обстреляли село Ивашки Богодуховского района. Погиб 67-летний мужчина. В результате удара в селе поврежден двухэтажный многоквартирный и частный дома, объект гражданской промышленности.

"Враг массированно обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области", — отмечает глава ОВА.

Как сообщалось, в пятницу, 2 июня, кафиры обстреляли 8 общин Сумщины. Зафиксирован 181 взрыв и 30 обстрелов. Есть жертвы среди мирных жителей и разрушения.

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