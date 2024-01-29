Россияне сбросили взрывчатку на село в Сумской области: погиб мужчина

В понедельник, 29 января, российские военные сбросили взрывчатку с дрона на окраине Могрицы в Юнаковской громаде Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.

В результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Ему в конце февраля исполнилось бы 37 лет, отметили местные власти.

"Враг продолжает убивать мирных людей в Сумской области. Соболезнования родным и близким погибшего", — добавили в ОВА.

Кроме того, власти подчеркивают, что сейчас опасно находиться в 5-километровой приграничной зоне, а потому людей призывают эвакуироваться.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли а Зноб-Новгородскую громаду на Сумщине. В результате удара двое мужчин и одна женщина погибли.

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