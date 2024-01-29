Россияне сбросили взрывчатку на село в Сумской области: погиб мужчина

Людей просят выезжать из приграничья.
В понедельник, 29 января, российские военные сбросили взрывчатку с дрона на окраине Могрицы в Юнаковской громаде Сумской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.
В результате вражеских обстрелов погиб мужчина. Ему в конце февраля исполнилось бы 37 лет, отметили местные власти.
"Враг продолжает убивать мирных людей в Сумской области. Соболезнования родным и близким погибшего", — добавили в ОВА.
Кроме того, власти подчеркивают, что сейчас опасно находиться в 5-километровой приграничной зоне, а потому людей призывают эвакуироваться.
Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли а Зноб-Новгородскую громаду на Сумщине. В результате удара двое мужчин и одна женщина погибли.