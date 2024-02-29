Россияне сбросили взрывчатку во двор жилого дома в Бериславе: есть раненые

Враг продолжает обстреливать мирных местных жителей.
Оккупационная армия РФ из беспилотника в четверг, 29 февраля, атаковала Берислав на Херсонщине.
Об этом сообщает в Сети Херсонская ОВА.
Россияне сбросили взрывчатку во двор жилого дома. Во вражеский удар попали два человека.
"91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и обломочные ранения конечностей", — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
"Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – добавили в ОВА.
Напомним, российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области в течение 28 февраля, убив двух человек и еще одного ранив. Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения.
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