Россияне сбросили взрывчатку во двор жилого дома в Бериславе: есть раненые

Оккупационная армия РФ из беспилотника в четверг, 29 февраля, атаковала Берислав на Херсонщине.

Об этом сообщает в Сети Херсонская ОВА.

Россияне сбросили взрывчатку во двор жилого дома. Во вражеский удар попали два человека.

"91-летняя женщина и 58-летний мужчина получили контузии, взрывные травмы и обломочные ранения конечностей", — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

"Медики оценивают их состояние как средней тяжести", – добавили в ОВА.

Напомним, российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области в течение 28 февраля, убив двух человек и еще одного ранив. Зафиксированы многочисленные повреждения и разрушения.