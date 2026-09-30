"Россияне сдавались целыми подразделениями": как операция "Вивальди" срывает планы РФ

Операция «Вивальди»

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Операция «Вивальди», по оценкам экспертов, позволила ВСУ перехватить инициативу на Лиманском направлении, нанести российским войскам значительные потери и усложнить их планы по дальнейшему наступлению и окружению Славянско-Краматорской агломерации. В то же время, операция еще продолжается, а ситуация на направлении остается динамичной.

Об этом говорится в статье издания «Новая Газета Европа».

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Билецкий о результатах операции «Вивальди»

Вооруженные силы Украины продолжают операцию «Вивальди» и сообщают о новых результатах боевых действий. По словам командующего 3-м армейским корпусом, бригадного генерала Андрея Билецкого, украинские военные взяли в плен более 250 российских военнослужащих.

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Во время третьего этапа операции «Вивальди», который Билецкий назвав переломным, российская армия потеряла около 2000 военных.

"Россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами, артиллеристами», — отметил бригадный генерал.

Кроме того, командующий сообщил об освобождении украинскими военными 51 кв. км территории в последнее время. Общая площадь освобожденной с начала наступательных действий территории составляет 176 кв. км.

Что говорят в России о ситуации на фронте и пленных оккупантах

Министерство обороны России не комментировало заявления Билецкого о количестве взятых в плен военных РФ и продвижении ВСУ. В то же время, российское оборонное ведомство публикует в своем Telegram-канале сообщение о якобы продолжении контроля российской армии над населенными пунктами Донецкой области.

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Российское командование заявляет, что войска РФ якобы «уверенно удерживают позиции» не только в селе Новое, но и в Веселом Поле, Новомихайловке, Редкодубе и Ямполе. Кроме того, в РФ сообщают о якобы захвате Нововодяного.

В то же время, российские пропагандистские ресурсы обсуждают информацию о значительном количестве оккупантов, попавших в плен во время операции «Вивальди».

В частности, ныне занимающий пророссийскую позицию экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев 29 сентября заявил, что украинские паблики активно распространяют кадры с захваченными в плен российскими военными. Царев требует правды от военного командования РФ.

«Наше Минобороны или Генштаб эти кадры никак не прокомментировали. Все ли это российские военные? Взяли всех сразу или собирали месяцами на разных участках, а потом выстроили в один кадр? Еще 19 сентября на канале Минобороны писали, что в Красном Лимане идет зачистка кварталов от единичных военнослужащих ВСУ. Через девять дней человек видит сотни наших пленных, как заявлено, — с того же направления. Кому верят люди? Пора говорить правду. Признать, что ситуация на направлении отличается от последней официальной сводки. Заявить, что кадры видим, изучаем, количество и имена пленных и обстоятельства уточняем, но сделаем все, чтобы вернуть всех на Родину», — говорится в заявлении бывшего украинского нардепа.

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Он также требует честно рассказать, где и когда Силы обороны Украины взяли российских захватчиков, а также объяснить это один эпизод или итог нескольких месяцев боев.

«Если Киев возвел в одну картинку пленных разных дней, это нужно доказать и показать. Если это реальная неудача, ее следует признать и объяснить», — добавил Царев.

Как российские военные попадали в плен

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что во время боев на Лиманском направлении украинские военные могли взять в плен около 250 россиян.

«Речь идет преимущественно о пехоте, которая просочилась вглубь серой зоны и засела в руинах населенных пунктов. 3-й корпус как раз проводил зачистку этих руин и буквально выкуривал из подвалов засевших там солдат противника. Следует отметить, что российские военные во время инфильтрации в сторону тыла ВСУ практически сами заходили в окружение. Украинским защитникам оставалось лишь отсечь от логистики и прекратить доставку боеприпасов, продуктов и всего необходимого. В результате россияне сдавались группами по 3-4 человека, в составе которых они и продвигались на передовой«, — рассказал Свитан.

Военный исследователь Кирилл Михайлов обратил внимание на видео, обнародованное 3-м армейским корпусом. По его словам, на кадрах можно насчитать по меньшей мере 66 российских военных, хотя фактическое количество пленных на видео может быть больше.

«На самом деле их там больше, потому что людей в задних рядах не видно за спинами впереди. Операция „Вивальди“ продолжается с мая, и, как сообщается, на ее подготовительном этапе проводилась зачистка сел от просочившихся туда россиян. Чаще они находятся в тылу украинских позиций, оторванные от своих и не имеют возможности сопротивляться украинским дроново-штурмовым подразделениям. Поэтому такое количество сдавшихся в плен во время операции кажется вполне вероятным», — высказал мнение Михайлов.

Возможные потери РФ во время операции «Вивальди»

Свитан также прокомментировал данные о потерях российской армии во время операции «Вивальди».

«Данные о 2 тысячах россиян, уничтоженных в последнее время во время операции „Вивальди“, учитывают только документально подтвержденные случаи. На самом деле под Лиманом уже ликвидировали по меньшей мере бригаду ВС РФ, то есть 3-4 тысячи оккупантов. В целом же российская группировка в районе Купянска и Лимана сейчас насчитывает примерно 150 тысяч «штыков», — рассказал эксперт.

В то же время военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко уточнил район, где, по сообщениям украинской стороны, российские оккупанты попали в плен.

«Взятие в плен российских военных произошло на Лиманском направлении, между руслами рек Нитриус и Черный Жеребец, в квадрате сел Шандриголово, Новоселовка, Среднее, Екатериновка, Редкодуб и Новое», — сказал Коваленко.

По словам украинских военных, в плен попадали как обычные российские военнослужащие, так и операторы беспилотников и офицеры. Обозреватель подчеркнул, что одновременное взятие в плен такого количества бойцов армии РФ довольно редкий случай.

«Большое количество пленных ВСУ до этого удавалось брать во время Харьковской операции 2022 года и наступления в Курской области в 2024 году. Но следует учитывать, что 250 россиян сдавались не одновременно, а в течение нескольких дней очередного этапа операции „Вивальди“. В общей сложности за время активных боевых действий россияне потеряли убитыми и ранеными около 5 тысяч своих солдат», — рассказал Коваленко.

Операция «Вивальди»: ВСУ перехватывают инициативу

По мнению военных экспертов, третий этап операции «Вивальди» позволил ВСУ сорвать часть планов российской армии по захвату Донбасса и усилить свои позиции на Лиманском направлении в Донецкой области.

Свитан отметил, что операция выполнена примерно наполовину. По его словам, украинским военным удалось снизить угрозу возможного наступления российских сил в направлении Святогорска и Лимана.

«На данный момент проведена уже примерно половина операции „Вивальди“. В результате ВСУ удалось нивелировать опасность наступления ВС РФ в направлении Святогорска и Лимана. Сейчас перед ВСУ стоит задача выйти к реке Черный Жеребец и развернуть на ее берегах оборонительные рубежи. Уверен, что эта задача будет выполнена», — рассказал военный эксперт.

Коваленко также считает, что проведение операции сказалось на активности российских захватчиков в районе рек Нитирус и Черный Жеребец. По его словам, давление РФ на украинские позиции возле срезанного выступления на полосе высот боровского направления вблизи Новомихайловки и Первомайского ослабло. Кроме того, украинские военные смогли снизить угрозу для Лимана.

По данным обозревателя, 3-й армейский корпус продолжает расширять контролируемую территорию вблизи Лимана и проводит контратаки вдоль Северского Донца. Украинские военные зачищают восточный фланг славяно-краматорского плацдарма и продвигаются в направлении Черного Жеребца.

На фоне этого российское командование, как отмечается, вынуждено перебрасывать на этот участок войска из других направлений, что приводит к ослаблению их позиций там.

Михайлов считает, что операция «Вивальди» уже повлияла на российские планы по окружению Славянско-Краматорской агломерации с севера. Враг рассчитывал сначала установить контроль над Лиманом и Святогорском, а затем продвинуться в Славянск и перерезать логистические маршруты агломерации с западного направления.

В то же время определить точное количество населенных пунктов, освобожденных во время операции «Вивальди», пока сложно. Свитан объясняет это тем, что говорить о полном контроле над конкретным селом можно только при наличии там постоянного украинского гарнизона. В то же время Силы обороны могут не заходить в населенные пункты, где российские оккупанты не сопротивляются.

Эксперт обратил внимание на характер современных боевых действий в этом районе. По его словам, классической линии боевого столкновения фактически нет, а вместо нее сформировалась широкая серая зона, которая местами достигает более 40 км.

Отдельной особенностью операции стало масштабное использование беспилотников и наземных роботизированных комплексов.

«Боевые столкновения на лиманском участке происходили с применением беспилотной техники и наземных роботизированных комплексов, которые на первом этапе выполняли значительное количество разнообразных задач. Например, НРК занимались разминированием и за две ночи обезвредили мины примерно на 30 километрах дорог. Проводилось десантирование воздушными дронами украинских НРК в тылу противника. Роботизированные комплексы минировали российскую логистику и наносили огневые удары из установленных на них гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВС РФ. Широко применялись наземные дроны-камикадзе, один из которых, созданный на базе начиненного взрывчаткой БТР-60, разнес вдребезги хорошо укрепленный район российской обороны», — рассказал Коваленко.

Он назвал операцию «Вивальди» наиболее высокотехнологичной и в нынешней войне, и за всю современную историю конфликтов.

Операция «Вивальди» — последние новости

22 сентября стало известно, что депутаты Госдумы РФ, чьи родственники погибли на войне, готовят непубличное обращение к министру обороны Андрею Белоусову с требованием отвести войска из Лиманского направления. По данным движения «АТЕШ», причиной стали огромные потери и успешная операция ВСУ «Вивальди». В обращении депутаты также обвиняют начальника российского Генштаба Валерия Герасимова в непрофессионализме, а командование — в сокрытии реальной ситуации на фронте ради наград.

28 сентября Билецкий сообщил, что 3-й армейский корпус успешно завершил третий сезон операции «Вивальди», освободив Новое, Редкодуб, Екатериновку, Карповку и Новомихайловку и вернув в общей сложности 176 кв. км территории. Бригадный генерал отметил, что россияне «проспали» главный удар на Новое, тщетно сжег резервы на другом участке. Во время наступления украинские бойцы уничтожили около 2000 оккупантов и взяли в плен более 250 военных.

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