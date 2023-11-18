Россияне шантажируют пенсионеров на оккупированных территориях: что требуют

Страна-агрессорка РФ на оккупированных территориях Украины заставляет пенсионеров отказаться от украинского гражданства и получать российские паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Россияне создают все условия для того, чтобы население на оккупированных территориях было полностью зависимо от оккупационных администраций и "подачек" Кремля.

"РФ пытается подкупить граждан пенсионного возраста "социальной помощью" в размере 10 тыс. рублей. Для того чтобы ее получить необходимо переоформить пенсию в соответствии с российскими нормами, включая получение российского паспорта", — говорится в сообщении.

Кроме того, россияне ради шантажа уже два, а кое-где три месяца не выплачивают "социальных выплат" по уходу за ребенком.

Россияне на оккупированных территориях

На оккупированных территориях Херсонщины россияне ищут информаторов среди подростков. Рейды учебными заведениями осуществляют оккупационные правоохранители.

Кроме того, в области все первоклассники были причислены к "Орлятам России" — детскому крылу псевдоволонтеров "Движение первых", которое финансируется Кремлем.

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