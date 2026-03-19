Россияне штурмуют острова Днепра и атакуют мосты: военные предупреждают об угрозе на юге
В настоящее время зафиксированы атаки противника на острова Белогрудый, Большой Ольховый, Круглик.
Российские войска активизировали попытки высадки десанта в островной зоне и наращивают использование беспилотников для контроля проливов.
Войска РФ активизировали боевые действия в островной зоне реки Днепр и не оставляют попыток закрепиться на стратегических участках. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
По словам спикера, сейчас зафиксированы атаки противника на острова Белогрудый, Большой Ольховый (ранее назывался Большой Потемкин — ред.), Круглик.
Кроме того, захватчики продолжают штурмовые действия в районе Антоновских мостов, пытаясь улучшить свое тактическое положение.
Новая тактика: дроны и инженерная осада
Владислав Волошин подчеркнул, что враг существенно увеличивает количество подразделений беспилотных систем. Россияне используют дроны не только для разведки и ударов, но и для прикрытия своих штурмовых групп и логистического обеспечения.
Параллельно с атаками оккупанты проводят инженерное укрепление своих позиций и осуществляют минирование проливов, чтобы усложнить маневры украинских защитников.
Островная зона Днепра возле Херсона остается "серой зоной", где продолжаются постоянные столкновения за контроль над водными путями и подступами к дельте реки.
Напомним, в Херсоне правоохранители сообщили об обнаружении противопехотных мин на территории города. Опасные боеприпасы обнаружили на улице Костя Гордиенко (бывшая Лавренева) у дома №29. Об этом сообщили в полиции Херсонской области. Правоохранители призывают жителей не передвигаться в указанном районе, поскольку территория минирования может быть больше.