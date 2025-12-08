Россияне сменили тактику под Волчанском: командир "Ахиллеса" раскрыл, что стало главной целью врага

ВСУ / © Associated Press

Российские оккупационные войска пытаются обрезать логистические пути сил обороны, которые обеспечивают украинские группировки. В частности, в районе Волчанская. Однако украинские защитники, несмотря на ежедневные разрушения, научились оперативно восстанавливать критически важные переправы и маршруты.

Об этом заявил Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «АХИЛЛЕС», в эфире телеканала КИЕВ24.

Враг фокусируется на логистике возле Волчанска

Федоренко подчеркнул, что неспособность противника добиться успеха в прямых боевых действиях заставляет его сосредотачиваться на логистике переднего края.

«Противник настолько не может получить желаемый результат в прямых активных боевых действиях, в лобных атаках, он пытается брать под контроль логистику переднего края… Для врага принципиально важно обрезать нам возможности обеспечить логистическую группировку войск, выполняющую задачи по обороне города Волчанск и, соответственно, в целом этого сектора линии государственной границы.

Быстрое восстановление переправ

Командир «Ахиллес» подчеркнул, что удары по логистическим маршрутам были и будут. Но ключевой вопрос — скорость их восстановления. Он заверил, что Силы обороны нашли решение по этой проблеме:

«Переправы разрушаются почти ежедневно, но в то же время Силы обороны, инженерные подразделения — эти переправы возобновляют и обеспечивают логистику, соответственно, для обеспечения наших подразделений всем необходимым для ведения оборонных действий на левобережном плацдарме», — отметил Федоренко.

Он добавил, что Силы обороны «научились проводить необходимые реанимационные мероприятия наших путей сообщения и восстанавливать трафик основной крови войны, логистики для обеспечения наших войск».

Информационная кампания вокруг Волчанская

По мнению Юрия Федоренко, активная наступательная кампания РФ на Волчанск имеет не только военное, но и важное информационное значение.

«Для противника является одним из ключевых приоритетов взятия города Волчанск. Почему? Потому что это достаточно серьезная такая информационная компания, которую враг уже развернул и она нацелена на одного зрителя, это на президента Соединенных Штатов Америки, который не очень сильно разбирается в географии, но когда говорят, что противник потенциально может овладеть тем или иным городом украинским путем оккупации, это имеет свое влияние на западную аудиторию и непосредственно на лидера США», — подвёл итог командир полка «АХИЛЛЕС».

Напомним, российские войска наращивают активность в Запорожской области и смежных направлениях, что может свидетельствовать о подготовке масштабной наступательной операции на Запорожье.

Также, по информации военного эксперта Станислава Бунятова «Османа», российские войска значительно активизировали наступательные действия, задействовав большое количество живой силы. Главной целью атак остается захват Мирнограда и создание преимуществ для дальнейшего продвижения на ключевые логистические узлы.