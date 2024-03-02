Россияне сменили тактику: в ВСУ назвали опасное оружие, благодаря которому оккупанты продвинулись на фронте

Начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что российские оккупанты продвинулись на фронте, поскольку они изменили тактику. Захватчики теперь массово сбрасывают КАБы по позициям ВСУ, равняя все с землей.

Об этом он сказал в комментарии "24 канала".

Илья Евлаш отметил, что сейчас россияне на фронте сменили тактику и начали массово применять КАБы, равняя все с землей.

"Сейчас они переквалифицировали свой оборонный заказ на КАБ и ФАБ — бомбы ближнего действия", — заявил начальник прессслужбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Илья Евлаш заметил, что оккупанты буквально забрасывают передовую авиабомбами, которые либо производят сейчас, либо модернизируют советские.

"Сейчас они пытаются ставить ставку на заброс переднего края бомбами. Они будут продвигаться по выжженной земле в глубину нашей обороны. Мы уже видели эффективное и нестандартное решение решения этой проблемы — "сушкопад", — убежден Евлаш.

Напомним, The New York Times сообщил, что у Украины есть значительные проблемы с системами инженерных укреплений на фронте.

Читайте также: