Россияне смогут управлять дронами в реальном времени: эксперт предупредил об опасности для Киева

Работа ПВО / © Associated Press

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Доступ россиян к низкоорбитальной спутниковой сети «Рассвет» представляет критическую угрозу для Киева, поскольку позволит врагу управлять ударными дронами-камикадзе и ракетами в режиме онлайн в реальном времени.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сообщил ИТ-специалист и эксперт по спутниковой связи, кибербезопасности и сетевых технологий Владимир Степанец.

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«Прежде всего, противник сможет сократить отставание в связи для воздушных, морских и наземных беспилотников. Кроме того, стабильный спутниковый Интернет может улучшить коммуникацию и управляемость российских подразделений на фронте, а после масштабирования таких систем Украина может ощутить их влияние гораздо сильнее», — считает он.

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Опасность системы «Рассвет» заключается не только в связи между штабами, но и в потенциальной возможности вести ударные дроны вживую, ориентируясь на реальную картинку из камеры, а не на заранее заданные координаты. Именно это, по оценкам экспертов, может позволить оккупантам оперативно реагировать на гражданский транспорт или движение людей даже в относительно безопасных, удаленных от линии фронта городах.

В частности, издание Numerama отмечало, что часть спутников второго запуска «Рассвет» не смогла выйти на целевую высоту 800 километров, а два аппарата уже начали падать в атмосферу.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Россия с августа заметно сократила применение баллистических ракет против Украины, а активнее использует реактивные беспилотники.

По мнению журналистов, это может свидетельствовать о том, что Москва скапливает ракеты для ударов по украинской энергетической инфраструктуре зимой. На этом фоне особенное значение приобретает недостаток ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, которые Украине нужны для противодействия баллистическим целям.

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