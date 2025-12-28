- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 507
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне снизили активность на админгранице Днепропетровщины: что это значит
За минувшие сутки на Александровском направлении произошло всего 16 боевых столкновений.
Подразделения российской оккупационной армии уменьшили активность на административной границе Днепропетровской области, поскольку проводят перегруппировку.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net
По его словам, за минувшие сутки на Александровском направлении произошло 16 боевых столкновений, в то время как ранее там фиксировалось 60 и более штурмовых действий противника.
Как сообщил Волошин, сейчас бои продолжаются возле населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербово, Привольное, Рыбное, а также в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.
Представитель Сил обороны Юга добавил, что на Ореховском направлении россияне начали проявлять активность на участках у Малых Щербаков и Малой Токмачки, где пытаются незаметно просачиваться через позиции украинских защитников и зайти в тыл.
Напомним, ранее сообщалось об освобождении пяти населенных пунктов на Днепропетровщине. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. Операция Сил обороны Украины длилась более 100 дней.