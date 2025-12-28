Россияне снизили активность на админгранице Днепропетровщины: что это значит

Война России против Украины / © ТСН

Подразделения российской оккупационной армии уменьшили активность на административной границе Днепропетровской области, поскольку проводят перегруппировку.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net

По его словам, за минувшие сутки на Александровском направлении произошло 16 боевых столкновений, в то время как ранее там фиксировалось 60 и более штурмовых действий противника.

Как сообщил Волошин, сейчас бои продолжаются возле населенных пунктов Ялта, Вишневое, Александроград, Вербово, Привольное, Рыбное, а также в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

© Deepstatemap

Представитель Сил обороны Юга добавил, что на Ореховском направлении россияне начали проявлять активность на участках у Малых Щербаков и Малой Токмачки, где пытаются незаметно просачиваться через позиции украинских защитников и зайти в тыл.

Напомним, ранее сообщалось об освобождении пяти населенных пунктов на Днепропетровщине. Речь идет о селах Орестополь, Новоселовка, Сосновка, Хорошее и Вороное. Операция Сил обороны Украины длилась более 100 дней.