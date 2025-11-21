Россияне снова атаковали энергетику Украины: где есть отключения света

Энергетика / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки на энергообъекты Украины в ночь на 20 ноября обесточены потребители в Харьковской и Днепропетровской областях. В то же время во всех регионах государства действуют графики отключений света.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Ночью россияне атаковали энергообъекты в нескольких областях, в результате чего есть обесточенные потребители на Харьковщине и Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы проводятся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Из-за последствий предыдущих вражеских атак, 20 ноября во всех регионах Украины применяются меры ограничения потребления. Так, действуют графики почасовых отключений света — объемом от 2 до 4 очередей. Кроме того, действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Также из-за сложной погоды утром полностью или частично были обесточены 17 населенных пунктов Николаевской области. Бригады облэнерго уже проводят аварийно-восстановительные работы. Ожидается, что всех обесточенных потребителей запитают до конца суток.

В «Укрэнерго» призвали к экономному потреблению электроэнергии.

К слову, по оценкам нардепа Сергея Нагорняка, если зима в Украине будет холодной, графики отключения света станут еще более длительными из-за роста потребления. По его словам, новой генерации вводится недостаточно по сравнению с масштабами российских атак на энергообъекты. Нагорняк призвал украинцев «подстроиться» под реальность длительных отключений света.