Россияне снова атаковали Харьковщину: Синегубов рассказал о пострадавших

В результате атаки есть пострадавшие.
Враг продолжает атаковать Харьковщину. Под обстрел попал Купянский район.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате обстрела пострадал 34-летний гражданский мужчина.
"В селе Моначиновка Кондрашевской общины есть возгорание частного дома. Под завалами может находиться женщина", — говорится в сообщении.
Еще один пострадавший мужчина в результате обстрела Ковшаровки.
"Детали устанавливаются", – добавил Синегубов.
Напомним, в Харькове во время тревоги раздались взрывы. Известно, что пострадали 10 человек.
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