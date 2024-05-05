Россияне снова атаковали Харьковщину: Синегубов рассказал о пострадавших

В результате атаки есть пострадавшие.

Враг продолжает атаковать Харьковщину. Под обстрел попал Купянский район.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела пострадал 34-летний гражданский мужчина.

"В селе Моначиновка Кондрашевской общины есть возгорание частного дома. Под завалами может находиться женщина", — говорится в сообщении.

Еще один пострадавший мужчина в результате обстрела Ковшаровки.

"Детали устанавливаются", – добавил Синегубов.

Напомним, в Харькове во время тревоги раздались взрывы. Известно, что пострадали 10 человек.

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