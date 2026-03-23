Россияне снова атаковали Кривой Рог — что известно
В результате атаки ранения получили двое мужчин.
Дополнено новыми материалами
Россияне атаковали Кривой Рог. Повреждена инфраструктура. Есть раненые люди.
О последствиях сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
«Враг нанес удар по Кривому Рогу. Получили ранения двое мужчин — 31 и 58 лет. Медики оказывают им необходимую помощь», — отметил он.
Из-за вражеской атаки произошел пожар, огонь спасатели уже потушили.
Напомним, 22 марта оккупанты также атаковали город. В результате ударов поврежден объект промышленной инфраструктуры.