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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне снова атаковали Одессу: погиб человек, вспыхнул пожар

В результате атаки повреждена инфраструктура, загорелось нежилое здание и выбиты окна в соседнем домовладении.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Одессе в результате очередной российской атаки погиб один человек . Также пострадала инфраструктура города.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В одном из районов Одессы загорелось нежилое здание. Взрывная волна выбила окна в домовладении неподалеку. На местах работают соответствующие службы.

В предварительном сообщении Лысак отмечал, что информации о пострадавших не поступало. Впоследствии он сообщил о гибели человека и выразил соболезнования его родным и близким.

Массированная атака РФ на Украину 7 ноября – где зафиксировали попадание

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Украину , применив ракеты и беспилотники. Под ударом оказались Киев и ряд областей. Россияне целились, в частности, в энергетическую инфраструктуру, жилые дома и гражданские объекты. В результате атаки погибли и ранены, зафиксированы значительные разрушения.

В столице пострадали шесть человек, среди них ребенок. Повреждения получили жилые дома, детский сад и Северный мост. В отдельных локациях возникли пожары. Из-за повреждений энергетических объектов в Киевской и Житомирской областях в столице также возникли проблемы с электроснабжением, что повлияло на работу транспорта, в частности метро.

Под ударом оказалась и Днепропетровская область. Российские войска атаковали четыре района региона. Погиб один человек, еще четверо получили ранения, среди них ребенок. В Павлограде повреждены многоквартирные дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. После попадания возникли пожары. Также повреждения инфраструктуры зафиксировали в общинах Днепровского района, Никопольщине и Криворожье.

Одной из главных целей российской атаки стала энергетика. По словам президента Владимира Зеленского, под удар попали подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами Украины. Повреждение энергетических объектов также зафиксировано в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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