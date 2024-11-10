Россияне снова атаковали Одессу: в одном из разрушенных домов нашли погибшую собаку

Очередной акт терроризма со стороны россиян произошел в Одессе.

Об этом сообщает глава города Геннадий Труханов в сообщении в социальных сетях.

Есть пострадавшие – оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно – без погибших.

"Снова жилые дома, мирные люди. В одном из разрушенных домов мы нашли погибшую собаку. Вот с кем они воюют", — заметил он.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Утром будет развернут городской штаб, куда люди, чьи дома пострадали в результате атаки, могут обращаться за помощью.

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Напомним, россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября. В результате атаки повреждения жилых зданий, разрушение и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.

По данным Воздушных сил Одесса стала эпицентром ночного удара.

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