Россияне снова атаковали ТЭС ДТЭК: какие последствия
Из-за удара РФ по ТЭС есть повреждение оборудования. К счастью, информации о потерпевших нет.
Россия 12 января снова атаковала ТЭС ДТЭК. Поврежденное оборудование.
Об этом сообщает ДТЭК.
Как отмечается, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.
"Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", - отметили в ведомстве.
Цифры с 2022 года
220 – столько раз с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом;
59 — энергетики станций были ранены;
4 – погибло.
Ранее речь шла о том, что РФ в шестой раз за месяц атаковала ТЭС ДТЭК.
«Серьезно поврежденное оборудование. Работаем над устранением последствий обстрелов. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца», — отметили в ДТЭК