Украина
68
1 мин

Россияне снова атаковали ТЭС ДТЭК: какие последствия

Из-за удара РФ по ТЭС есть повреждение оборудования. К счастью, информации о потерпевших нет.

Катерина Сердюк
Электроэнергия

Электроэнергия / © Associated Press

Россия 12 января снова атаковала ТЭС ДТЭК. Поврежденное оборудование.

Об этом сообщает ДТЭК.

Как отмечается, в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.

"Это уже восьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", - отметили в ведомстве.

Цифры с 2022 года

  • 220 – столько раз с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом;

  • 59 — энергетики станций были ранены;

  • 4 – погибло.

Ранее речь шла о том, что РФ в шестой раз за месяц атаковала ТЭС ДТЭК.

«Серьезно поврежденное оборудование. Работаем над устранением последствий обстрелов. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца», — отметили в ДТЭК

68
