Россияне снова атаковали украинскую железную дорогу: что известно о последствиях
Из-за обстрела временно останавливались поезда. В настоящее время движение возобновлено, но они двигаются с задержаниями.
В субботу, 27 сентября, войска РФ атаковали беспилотниками железнодорожную инфраструктуру в Одесской области. Произошли повреждения. Многие поезда снова задерживаются.
Об этом сообщили в пресс-службе “УЗ”.
"Сегодня под атакой российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесщины", - рассказали в компании.
Отмечается, что в результате российской атаки обошлось без пострадавших среди работников железной дороги и пассажиров. В УЗ отмечают, что благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов.
Движение поездов уже возобновлено. Впрочем, многие рейсы задерживаются в пути. В частности, поезда в Киев, Львов, непосредственно в Одессу и даже международные рейсы.
Информация о опоздании поездов на сайте "Укрзализныци": https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Напомним, ночью РФ атаковала Украину беспилотниками . В частности, взрывы слышали в Днепропетровской, Полтавской, Киевской и Одесской областях.
По данным ПС, россияне в течение ночи атаковали 115 дронов. В частности, Shahed и "Герберами". Силы ПВО уничтожили 98 БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 17 ударных беспилотников на шести локациях.