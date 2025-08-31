- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне снова атакуют Украину дронами: куда летят беспилотники
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 31 августа 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:
Группа вражеских БПЛА в центре и юге Харьковщины – курсом на юго-западное направление, на Днепропетровщину.
БпЛА в акватории Черного моря – курсом на Лиманку.
БпЛА в центре Сумщины – курсом на Черниговщину.
Павлоград – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА в Черном море - курсом на юг
БПЛА на востоке Черниговщины – курсом на юго-западное направление.
БпЛА в Днепропетровской области - курсом на Днепр.
Напомним, что ранее в результате массированной атаки по Запорожью российские войска нанесли по меньшей мере 12 ударов по городу, в результате чего разрушены частные дома и повреждены многоэтажки и объекты промышленной инфраструктуры. Сейчас известно об одном погибшем человеке и 22 раненых.