Украина
229
1 мин

Россияне снова атакуют Украину дронами: куда летят беспилотники

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 31 августа 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

  • Группа вражеских БПЛА в центре и юге Харьковщины – курсом на юго-западное направление, на Днепропетровщину.

  • БпЛА в акватории Черного моря – курсом на Лиманку.

  • БпЛА в центре Сумщины – курсом на Черниговщину.

  • Павлоград – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • БпЛА в Черном море - курсом на юг

  • БПЛА на востоке Черниговщины – курсом на юго-западное направление.

  • БпЛА в Днепропетровской области - курсом на Днепр.

Напомним, что ранее в результате массированной атаки по Запорожью российские войска нанесли по меньшей мере 12 ударов по городу, в результате чего разрушены частные дома и повреждены многоэтажки и объекты промышленной инфраструктуры. Сейчас известно об одном погибшем человеке и 22 раненых.

