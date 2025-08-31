Россияне снова атакуют Украину дронами: куда летят беспилотники

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 31 августа 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами .

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях:

Группа вражеских БПЛА в центре и юге Харьковщины – курсом на юго-западное направление, на Днепропетровщину.

БпЛА в акватории Черного моря – курсом на Лиманку.

БпЛА в центре Сумщины – курсом на Черниговщину.

Павлоград – угроза применения врагом ударных БпЛА.

Днепр – угроза применения врагом ударных БпЛА.

БпЛА в Черном море - курсом на юг

БПЛА на востоке Черниговщины – курсом на юго-западное направление.

БпЛА в Днепропетровской области - курсом на Днепр.

Напомним, что ранее в результате массированной атаки по Запорожью российские войска нанесли по меньшей мере 12 ударов по городу, в результате чего разрушены частные дома и повреждены многоэтажки и объекты промышленной инфраструктуры. Сейчас известно об одном погибшем человеке и 22 раненых.