Россияне снова обстреляли больницу Херсона (фото)

Российская армия в пятницу, 4 августа, обстреляла Херсон. Оккупанты снова ударили по одной из местных больниц.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Новый "прилет" по Херсонской больнице Карабелеша, где россияне во вторник убили своими ракетами молодого врача и ранили медсестру", — говорится в сообщении.

Россияне ударили по медучреждению в Херсоне. / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Российские войска попали во внутренний двор медицинского учреждения. В результате вражеского удара повреждено здание морга. Кроме того, выбиты окна и двери в приемном отделении.

Отмечается, что в момент атаки работники и пациенты были в укрытии. Предварительно обошлось без пострадавших.

Российские войска попали во внутренний двор медицинского учреждения в Херсоне.

Руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что оккупанты обстреляли город ночью.

"Одно из попаданий произошло в хозяйственное здание патологоанатомического отделения одной из больниц и в здание котельной", — сообщил он.

Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне. / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Напомним, 1 августа россияне ударили по больнице Херсона. В результате атаки врага погиб медик одной из больниц, где был "прилет". Ранения, несовместимые с жизнью, получил ЛОР-врач. Также ранена медицинская сестра.

Уже 3 августа оккупанты снова обстреляли Херсон. Россияне попали в торговый центр и местное медицинское учреждение.

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