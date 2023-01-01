Россияне снова обстреляли энергообъект ДТЭК в канун Нового года

В субботу вечером, 31 декабря, Россия продолжила совершать массированные террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

От вражеских обстрелов снова пострадал один из энергетических объектов ДТЭК. Оборудование ТЭС получило повреждения.

"Это уже 23-я террористическая атака России на энергетические объекты ДТЭК. Продолжаем держать энергетический фронт в новом 2023 году", — говорится в сообщении.

Ракетная атака по Украине 31 декабря

В субботу российские террористы ракетами атаковали территорию Украины. Противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Глава Киевских ОВА также сообщил, что в ночь на 1 января оккупанты в результате атаки повредили объект инфраструктуры в области.

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