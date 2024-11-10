Россияне снова осуществили массированную атаку дронами на Одессу и район: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Предварительно – пострадал один человек.

Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами в Одессу и район. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары.

Предварительно – пострадал один человек.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

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Напомним, россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября. В результате атаки повреждения жилых зданий, разрушение и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.

По данным Воздушных сил Одесса стала эпицентром ночного удара.

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