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Россияне снова осуществили массированную атаку дронами на Одессу и район: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Россияне снова осуществили массированную атаку дронами на Одессу и район: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Иллюстрация. Враг беспощадно топает по Одессе ночью

Предварительно – пострадал один человек.

Российские террористы снова совершили массированную атаку дронами в Одессу и район. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары.

Предварительно – пострадал один человек.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Предоставляется помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Напомним, россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября. В результате атаки повреждения жилых зданий, разрушение и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.

По данным Воздушных сил Одесса стала эпицентром ночного удара.

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