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Россияне снова ударили по Днепропетровщине: есть погибшие
Утром оккупанты устроили атаку по Днепропетровщине. По данным властей, есть жертвы.
Сегодня, 18 июля, россияне атаковали Каменский район в Днепропетровской области. Погибли двое — это мужчина и женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
«В Каменском районе — двое погибших. Мужчина и женщина. На месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома», — уточнил он.
Напомним, россияне дронами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области — погиб 52-летний мужчина.
Впоследствии стало известно, что в Днепропетровской области захватчики попали в электровоз. Погиб машинист.
Ночью оккупанты атаковали Украину 35 ударными беспилотниками по направлениям Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, 29 из них — «Шахеды».