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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне снова ударили по Днепропетровщине: есть погибшие

Утром оккупанты устроили атаку по Днепропетровщине. По данным властей, есть жертвы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия вражеского удара

Последствия вражеского удара / © Getty Images

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Сегодня, 18 июля, россияне атаковали Каменский район в Днепропетровской области. Погибли двое — это мужчина и женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«В Каменском районе — двое погибших. Мужчина и женщина. На месте атаки возник пожар. Повреждены админздания, магазин, частные дома», — уточнил он.

Напомним, россияне дронами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области — погиб 52-летний мужчина.

Впоследствии стало известно, что в Днепропетровской области захватчики попали в электровоз. Погиб машинист.

Ночью оккупанты атаковали Украину 35 ударными беспилотниками по направлениям Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, 29 из них — «Шахеды».

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