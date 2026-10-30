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- Украина
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Россияне снова ударили по Днепру: где произошел "прилет" — первые детали
Из-за вражеской атаки на Днепр возник пожар.
Российская армия 30 октября в очередной раз атаковала Днепр. Под удар попал объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Враг снова ударил по объекту критической инфраструктуры в Днепре. Произошло возгорание», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о дроновой угрозе для Днепра.
Заметим, оккупанты и утром били по Днепру. Как информировал Ганжа, была ранена 70-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В городе также были повреждены несколько многоэтажек. Взрывная волна выбила окна и изуродовала балконы.
Напомним, в ночь на 30 октября россияне повторно ударили по железнодорожному вокзалу Днепра и объектам энергетики, из-за чего регион был обесточен. Как заявлял председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, пассажиров будут вывозить с задержками ради безопасности, а тем, кто не сможет поехать, вернут 100% стоимости билетов и предложат варианты пересадок.