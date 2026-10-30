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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне снова ударили по Днепру: где произошел "прилет" — первые детали

Из-за вражеской атаки на Днепр возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака российскими дронами «Шахед»

Атака российскими дронами «Шахед» / © tsn.ua

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Российская армия 30 октября в очередной раз атаковала Днепр. Под удар попал объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Враг снова ударил по объекту критической инфраструктуры в Днепре. Произошло возгорание», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о дроновой угрозе для Днепра.

Заметим, оккупанты и утром били по Днепру. Как информировал Ганжа, была ранена 70-летняя женщина. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В городе также были повреждены несколько многоэтажек. Взрывная волна выбила окна и изуродовала балконы.

Напомним, в ночь на 30 октября россияне повторно ударили по железнодорожному вокзалу Днепра и объектам энергетики, из-за чего регион был обесточен. Как заявлял председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский, пассажиров будут вывозить с задержками ради безопасности, а тем, кто не сможет поехать, вернут 100% стоимости билетов и предложат варианты пересадок.

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