Россияне снова ударили по энергетическим объектам: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В минувшую ночь россияне нанесли удары по энергетическим объектам в Черниговской и Днепропетровской областях. Самая сложная ситуация – на Черниговщине.

Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".

По данным энергетиков, в результате вражеских обстрелов по состоянию на утро 8 октября обесточены потребители в нескольких областях.

Реклама

"Сложнее остается ситуация на Черниговщине, где местное облэнерго сейчас вынуждено применять почасовые отключения объемом трех очередей одновременно. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - подчеркнули в пресс-службе "Укрэнерго".

Между тем, в министерстве подчеркивают, что энергосистема готовится к зимнему сезону. В частности, производят ремонтные и модернизационные работы на объектах и усиливают защиту ключевой инфраструктуры.

"Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев надежной поставкой электроэнергии и тепла", - пояснили в Минэнерго.

Кроме того, украинцы просят рационально использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Реклама

Напомним, ночью 8 октября Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС. Ранены два энергетика.

Также известно, что в Черниговской области снова произошли аварийные отключения света. В Нежинском районе более 4,5 тыс. человек остались без электричества. Кроме того, в регионе действуют графики почасовых отключений света.