Россияне снова ударили по энергетическим объектам: в "Укрэнерго" обратились к украинцам
Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям.
В минувшую ночь россияне нанесли удары по энергетическим объектам в Черниговской и Днепропетровской областях. Самая сложная ситуация – на Черниговщине.
Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".
По данным энергетиков, в результате вражеских обстрелов по состоянию на утро 8 октября обесточены потребители в нескольких областях.
"Сложнее остается ситуация на Черниговщине, где местное облэнерго сейчас вынуждено применять почасовые отключения объемом трех очередей одновременно. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - подчеркнули в пресс-службе "Укрэнерго".
Между тем, в министерстве подчеркивают, что энергосистема готовится к зимнему сезону. В частности, производят ремонтные и модернизационные работы на объектах и усиливают защиту ключевой инфраструктуры.
"Все эти шаги направлены на обеспечение украинцев надежной поставкой электроэнергии и тепла", - пояснили в Минэнерго.
Кроме того, украинцы просят рационально использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.
Напомним, ночью 8 октября Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Из-за обстрелов серьезно повреждено оборудование ТЭС. Ранены два энергетика.
Также известно, что в Черниговской области снова произошли аварийные отключения света. В Нежинском районе более 4,5 тыс. человек остались без электричества. Кроме того, в регионе действуют графики почасовых отключений света.