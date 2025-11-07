Россияне снова ударили по энергетическому объекту ДТЭК: детали

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на пятницу, 7 ноября, российская армия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

По данным энергетиков, из-за российских обстрелов возникли значительные повреждения. Ремонт объекта потребует времени. Впрочем, дома были оперативно перезаживлены по резервным схемам.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - отметили в компании.

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил , что россияне атаковали энергетическую инфраструктуру беспилотниками. По его словам, Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, но зафиксировано попадание по объектам энергетики. В результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание.

Как сообщили в Минэнерго, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Графики почасовых отключений света 7 ноября используются в большинстве регионов Украины. В частности, с 08.00 до 22.00 действуют ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.