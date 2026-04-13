Россияне снова ударили по энергетике: будут ли применять графики отключений

Энергетика

В энергосистеме Украины утром 13 апреля сохраняются ограничения из-за последствий обстрелов. Часть потребителей остается без электроснабжения.

Об этом информирует Минэнерго .

Из-за боевых действий и обстрелов повреждена энергоинфраструктура, в частности в Запорожской и Черниговской областях, где часть абонентов временно без света. Энергетики уже работают над восстановлением и обещают как можно скорее вернуть электроснабжение.

«Восстановительные работы продолжаются круглосуточно», — подчеркнули специалисты.

В то же время, для стабилизации системы сегодня введены графики ограничения мощности для промышленности. Они будут действовать с 06:00 до 08:00 и с 16:00 до 24:00 по всем регионам Украины.

Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией в течение суток, чтобы уменьшить нагрузку на систему и помочь энергетикам быстрее стабилизировать ситуацию.

Ранее речь шла о том, что россияне повредили энергообъект в Черниговском районе. Враг попал «Геранью», начался пожар. После атаки ряд населенных пунктов обесточен. Энергетики работают над оперативным питанием абонентов.