- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне снова ударили по энергетике: будут ли применять графики отключений
В Украине обесточены потребители в двух областях после атак РФ.
В энергосистеме Украины утром 13 апреля сохраняются ограничения из-за последствий обстрелов. Часть потребителей остается без электроснабжения.
Об этом информирует Минэнерго .
Из-за боевых действий и обстрелов повреждена энергоинфраструктура, в частности в Запорожской и Черниговской областях, где часть абонентов временно без света. Энергетики уже работают над восстановлением и обещают как можно скорее вернуть электроснабжение.
«Восстановительные работы продолжаются круглосуточно», — подчеркнули специалисты.
В то же время, для стабилизации системы сегодня введены графики ограничения мощности для промышленности. Они будут действовать с 06:00 до 08:00 и с 16:00 до 24:00 по всем регионам Украины.
Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией в течение суток, чтобы уменьшить нагрузку на систему и помочь энергетикам быстрее стабилизировать ситуацию.
Ранее речь шла о том, что россияне повредили энергообъект в Черниговском районе. Враг попал «Геранью», начался пожар. После атаки ряд населенных пунктов обесточен. Энергетики работают над оперативным питанием абонентов.