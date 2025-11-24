Россияне снова ударили по энергетике Украины: где есть обесточивание и какие графики будут действовать

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Ночью 24 ноября армия РФ ударила по энергообъектам Украины в нескольких областях. Есть обесточенные потребители. Также в течение суток будут применяться отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Как стало известно, из-за атак РФ значительно сложная ситуация на Днепропетровщине — там остаются обесточенными более 60 тысяч потребителей.

«Еще около 10 тысяч абонентов обесточены в результате атаки на Харьковщину», — детализировали в ведомстве.

Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам и прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

«Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак — во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления объемом от 0,5 до 3 очередей», — отмечают в компании.

Продолжают действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

В Минэнерго детализировали, что 24 ноября кафиры ударили по энергетике Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Там подчеркнули, что отключения будут применяться с 00:00 до 23:59. При этом украинцев снова призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня.

«Особенно в пиковые часы потребление утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — говорится в сообщении.

Напомним, в Павлограде 24 ноября после взрыва исчез свет. Город находился под атакой дронов. Впоследствии власти объяснили, что обесточивание вызвано «аварийной ситуацией».

«Энергетики выясняют степень сложности повреждений. Просим сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.