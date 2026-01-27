Россияне снова ударили по энергообъекту в одной из областей: разрушения колоссальные

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Этой ночью армия Российской Федерации повторно атаковала энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

«Разрушения колоссальные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние», — говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики работают на месте российской атаки, в частности, разбирают завалы.

Отключения в Одесской области

На сайте ДТЭК Одесские электросети отмечают, что 27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергокомпании. Без света остались клиенты в Одесском районе. В частности, в части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.

Отключение в Одесской области. / © ДТЕК

В ДТЭК отмечают, что в Одесской области графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В то же время аварийные отключения продолжаются в Одессе, частично в Одесском районе, а также в некоторых районных центрах.

График отключения света в Одесской области 27 января / © ДТЕК

Как сообщалось, из-за ночных ударов часть областей Украины осталась без электричества. Кроме того, погодные условия обесточили более полутысячи населенных пунктов в семи регионах. Отключения из-за российских атак произошли в Харьковской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Также с утра в части Украины ввели аварийные отключения света. Причиной этих мер в «Укрэнерго» называют сложную ситуацию в энергосистеме, которая возникла из-за последствий российских атак.