Россияне снова ударили по инфраструктуре: часть города без света, котельные – на генераторах

Объект энергетики. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 10 января РФ атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранения получили два человека. В городе есть проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Из-за ночного обстрела в городе двое раненых, один — в состоянии средней тяжести. Всего за последние дни в больница находятся 16 человек. Пятеро — в тяжелом и среднем состоянии», — подчеркнул чиновник.

Реклама

Из-за последствий ночных ударов в Кривом Роге без электричества остаются несколько микрорайонов: Саксаганский и часть Покровского.

Часть котельных работает от сети, часть — от генераторов. Впрочем, один из больших котельных пока остается без питания от сети из-за аварийной остановки. Водоснабжение осуществляется во всех районах: насосные станции работают от сети, а также от генераторов.

Из-за аварийного обесточивания тяговых подстанций приостановлено движение скоростного трамвая на участке от станции «Заречная» до станции «Майдан Труда». Также изменены схемы движения троллейбусных маршрутов № 9 и № 14 — они курсируют от/до остановки «Электрозаводская».

Как сообщалось, после полуночи в Кривом Роге во время атаки дронов раздались взрывы. Громко также было в Днепре. В областном центре и районе возникли перебои с электроснабжением.

Реклама

Напомним, что 8 января Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу . Оккупанты атаковали город двумя ракетами «Искандер». Из-за «прилета» было повреждено 29 многоэтажных домов. Одна женщина погибла, а более 20 человек получили травмы.