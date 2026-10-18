ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
111
Время на прочтение
2 мин

Россияне снова ударили по критической инфраструктуре Винницкой области: что известно о последствиях

В Винницкой области в результате российской воздушной атаки зафиксировано разрушение критической инфраструктуры. В регионе ввели аварийные отключения электроэнергии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 18 октября российские войска атаковали Винницкую область . В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры, из-за чего в регионе возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная .

По словам главы области, из-за разрушения критической инфраструктуры в Винницкой области применили аварийные отключения света.

Там, где это необходимо, объекты критической инфраструктуры переходят в резервные источники питания, чтобы обеспечить работу важнейших систем.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. В то же время в ОВА предупредили, что в ближайшее время ситуация со светом будет оставаться нестабильной.

Жителей области призывают экономно использовать электроэнергию после ее восстановления. В частности, не следует одновременно включать все электроприборы во избежание перегрузки сети.

Напомним, 17 октября Виннитчина подверглась одной из самых массированных российских атак с начала полномасштабного вторжения. Тогда была повреждена гражданская и критическая инфраструктура, шесть человек получили ранения. Силы противовоздушной обороны сбили над областью 24 российских беспилотника.

Из-за повреждения подстанции в Виннице возник масштабный блекаут. Часть жизненно важных объектов была переведена на резервное питание, а электротранспорт временно прекратил работу.

Атака на Винницу – какие последствия

После атаки РФ в субботу, 17 октября, Винница осталась без света и воды. В облэнерго сообщили, что повреждена одна из подстанций, а это привело к масштабному обесточению. Десятки тысяч точек учета остались без электроэнергии.

В настоящее время критическая инфраструктура работает на резервном питании. В городе остановился весь электротранспорт. Временно его маршруты запустили автобусы и маршрутки.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie