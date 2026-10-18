Россияне снова ударили по критической инфраструктуре Винницкой области: что известно о последствиях

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В ночь на 18 октября российские войска атаковали Винницкую область . В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры, из-за чего в регионе возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщила начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная .

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По словам главы области, из-за разрушения критической инфраструктуры в Винницкой области применили аварийные отключения света.

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Там, где это необходимо, объекты критической инфраструктуры переходят в резервные источники питания, чтобы обеспечить работу важнейших систем.

Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. В то же время в ОВА предупредили, что в ближайшее время ситуация со светом будет оставаться нестабильной.

Жителей области призывают экономно использовать электроэнергию после ее восстановления. В частности, не следует одновременно включать все электроприборы во избежание перегрузки сети.

Напомним, 17 октября Виннитчина подверглась одной из самых массированных российских атак с начала полномасштабного вторжения. Тогда была повреждена гражданская и критическая инфраструктура, шесть человек получили ранения. Силы противовоздушной обороны сбили над областью 24 российских беспилотника.

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Из-за повреждения подстанции в Виннице возник масштабный блекаут. Часть жизненно важных объектов была переведена на резервное питание, а электротранспорт временно прекратил работу.

Атака на Винницу – какие последствия

После атаки РФ в субботу, 17 октября, Винница осталась без света и воды. В облэнерго сообщили, что повреждена одна из подстанций, а это привело к масштабному обесточению. Десятки тысяч точек учета остались без электроэнергии.

В настоящее время критическая инфраструктура работает на резервном питании. В городе остановился весь электротранспорт. Временно его маршруты запустили автобусы и маршрутки.

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