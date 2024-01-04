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Россияне снова ударили по Никопольщине: какие последствия обстрелов

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Россияне снова ударили по Никопольщине: какие последствия обстрелов

Последствия обстрела Никопольщины 4 января

Страдают от российской агрессии по-прежнему мирные украинцы.

За день 4 января по Никопольщине попали 8 вражеских дронов-камикадзе. Еще 6 раз оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия обстрела Никопольщины 4 января / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Последствия обстрела Никопольщины 4 января / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По данным ОВА, под удар попали Никополь, Покровская сельская, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Ранены двое мужчин – 56 и 67 лет.

Последствия обстрела Никопольщины 4 января / ©
Последствия обстрела Никопольщины 4 января

Добавляется, что в районе:

  • повреждены почти два десятка домов;
  • истерзанные частное и промышленное предприятия;
  • избиты несколько гаражей, авто и хозяйственных построек;
  • зацепило линии электропередач и газопроводы.
Последствия обстрела Никопольщины 4 января / ©
Последствия обстрела Никопольщины 4 января

Напомним, 3 января наши защитники сбили в Днепропетровском районе две вражеские ракеты. К счастью, обошлось без жертв.

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Дата публикации
Просмотры
241
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