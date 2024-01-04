Россияне снова ударили по Никопольщине: какие последствия обстрелов

За день 4 января по Никопольщине попали 8 вражеских дронов-камикадзе. Еще 6 раз оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия обстрела Никопольщины 4 января / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По данным ОВА, под удар попали Никополь, Покровская сельская, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Ранены двое мужчин – 56 и 67 лет.

Последствия обстрела Никопольщины 4 января

Добавляется, что в районе:

повреждены почти два десятка домов;

истерзанные частное и промышленное предприятия;

избиты несколько гаражей, авто и хозяйственных построек;

зацепило линии электропередач и газопроводы.

Последствия обстрела Никопольщины 4 января

Напомним, 3 января наши защитники сбили в Днепропетровском районе две вражеские ракеты. К счастью, обошлось без жертв.

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