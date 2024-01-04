Россияне снова ударили по Никопольщине: какие последствия обстрелов

Страдают от российской агрессии по-прежнему мирные украинцы.
За день 4 января по Никопольщине попали 8 вражеских дронов-камикадзе. Еще 6 раз оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По данным ОВА, под удар попали Никополь, Покровская сельская, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Ранены двое мужчин – 56 и 67 лет.
Добавляется, что в районе:
- повреждены почти два десятка домов;
- истерзанные частное и промышленное предприятия;
- избиты несколько гаражей, авто и хозяйственных построек;
- зацепило линии электропередач и газопроводы.
Напомним, 3 января наши защитники сбили в Днепропетровском районе две вражеские ракеты. К счастью, обошлось без жертв.
Читайте также: