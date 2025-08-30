- Дата публикации
Россияне снова ударили по железной дороге: что известно об изменении движения поездов
Ночью во время атаки россиян повреждена инфраструктура "УЗ" в Киевской области.
Ночью против 30 августа российская армия снова атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины. Из-за повреждений инфраструктуры произошли изменения в движении поездов, следующих в Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от двух часов", - отметили в компании.
Пока такие рейсы следуют с задержками:
№74 Перемышль – Харьков;
№24 Хелм – Киев;
№144 Рахов – Сумы;
№2 Ивано-Франковск – Харьков;
№21 Харьков – Львов;
№106 Одесса – Киев.
Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику.
Напомним, ночью 28 августа российская армия также ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины. "Прилеты" произошли в Винницкой области. Под ударом находился гражданский пассажирский подвижной состав «Укрзализныци».
В частности, были повреждены скоростные поезда Интерсити+. Один поезд существенно поврежден. Также из-за обстрелов ряд поездов курсировали с задержками, некоторые сменили маршруты движения.