Украина
3588
1 мин

Россияне снова ударили по железной дороге: что известно об изменении движения поездов

Ночью во время атаки россиян повреждена инфраструктура "УЗ" в Киевской области.

Елена Капник
Поезд "УЗ".

Ночью против 30 августа российская армия снова атаковала железнодорожную инфраструктуру Украины. Из-за повреждений инфраструктуры произошли изменения в движении поездов, следующих в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от двух часов", - отметили в компании.

Пока такие рейсы следуют с задержками:

  • №74 Перемышль – Харьков;

  • №24 Хелм – Киев;

  • №144 Рахов – Сумы;

  • №2 Ивано-Франковск – Харьков;

  • №21 Харьков – Львов;

  • №106 Одесса – Киев.

Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику.

Напомним, ночью 28 августа российская армия также ударила по железнодорожной инфраструктуре Украины. "Прилеты" произошли в Винницкой области. Под ударом находился гражданский пассажирский подвижной состав «Укрзализныци».

В частности, были повреждены скоростные поезда Интерсити+. Один поезд существенно поврежден. Также из-за обстрелов ряд поездов курсировали с задержками, некоторые сменили маршруты движения.

3588
