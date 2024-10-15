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Россияне снова запустили беспилотники: озвучено направление движения

Россияне снова запустили беспилотники: озвучено направление движения

Враг выпустил дроны / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Враг запустил дроны по спящей Украине.

В ночь на 15 октября 2024 года враг выпустил ряд российских беспилотников, чтобы атаковать Украину.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях, в частности:

  • Вражеские БПЛА в центре Полтавщины, курсом на запад;
  • БПЛА на юге Сумской области курсом на запад через Полтавщину;
  • БПЛА на северо-западе Харьковщины курсом на Сумщину.

Кое-где в регионах объявлена воздушная тревога.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Удаленно проходят позиции русских! Эксклюзив ТСН.Недели с фронта — КИБЕРВОИНЫ в ДЕЙСТВИИ

Ранее Андрей Цаплиенко рассказал, как и почему украинцы дерутся за "вышки Бойко" и остров Змеиный.

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